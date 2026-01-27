Трамп: «По Украине и России происходят очень хорошие вещи»

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошим" развитие событий по Украине после переговоров в Абу-Даби.

"Мы смотрим, как происходят некоторые очень хорошие вещи по Украине и России", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о значении переговоров в Абу-Даби, в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова).

"По Украине и России происходят очень хорошие вещи", - подчеркнул глава администрации США, не вдаваясь в детали. Он оставил без прямого ответа просьбу уточнить, рассматривается ли теперь вновь идея проведения им и президентом России Владимиром Путиным личной встречи в Будапеште.