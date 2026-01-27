Пентагон проводит консультации с союзниками на Ближнем Востоке из-за Ирана

Военное руководство США ведет консультации с ближневосточными союзниками в связи с напряженностью вокруг Ирана, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, в минувшие выходные глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер посетил Сирию, Ирак и Израиль с целью провести ряд встреч с американскими военнослужащими и своими коллегами в этих странах. Во время консультаций, отмечают собеседники издания, иракцам сообщили, что в случае возможного обострения напряженности с Тегераном и нападений проиранских формирований в Ираке на американские базы и войска, Соединенные Штаты примут ответные меры. Представители вашингтонской администрации также провели консультации с должностными лицами Саудовской Аравии и Катара по ситуации вокруг Ирана.

Пентагон, продолжает газета, направил в регион еще около десятка истребителей F-15E, а также системы ПВО Patriot и THAAD для усиления своего военного присутствия. Базирующиеся в США дальние бомбардировщики, которые могут наносить удары по целям в Иране, остаются уже на протяжении двух недель в состоянии повышенной боевой готовности.