 Армения и Бельгия обсуждают углубление сотрудничества в оборонной сфере
Армения и Бельгия обсуждают углубление сотрудничества в оборонной сфере

First News Media13:25 - Сегодня
Посол Армении в Бельгии Тигран Балаян представил бельгийскому министру обороны и внешней торговли Тео Франкену первого военного атташе РА полковника Вардана Овакимяна.

Посол подчеркнул, что присутствие постоянного (резидентного) военного атташе создает дополнительные возможности для дальнейшего расширения армяно-бельгийского сотрудничества в оборонной сфере, сообщает армянское посольство в Бельгии.

Стороны договорились изучить пути развития взаимодействия в области военного образования, боевой подготовки и военной медицины.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках международных миротворческих операций. Министр Франкен выразил признательность за продолжающееся участие Армении в миротворческой миссии НАТО в Косово.

Кроме того, Балаян представил бельгийской стороне прогресс в реализации мирной повестки Армении, региональные инфраструктурные инициативы, а также итоги Вашингтонского мирного саммита и шаги по реализации инициативы TRIPP (@Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания@). В этом контексте была отмечена возможность привлечения бельгийских компаний к соответствующим проектам.

Источник: Новости-Армения

