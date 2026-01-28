Зам главкома ВС Ирана: Любая авантюра против Тегерана обернется потерями для США

Любая авантюра, направленная против Ирана, обернется для Соединенных Штатов серьезными потерями.

С таким заявлением выступил заместитель главнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

«Мы обладаем возможностями нанести ущерб противнику. И он прекрасно понимает, что любая авантюра обернется для него серьезными потерями», - подчеркнул Сайяри, которого цитирует агентство Fars.

По его словам, США пытаются запугать исламскую республику заявлениями о направлении на Ближний Восток значительных американских сил, однако иранская армия «полностью готова защищать территориальную целостность, независимость и политическое устройство» своей страны.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о приближении к Ирану крупных американских сил, выразив надежду на то, что Тегеран согласится на сделку.