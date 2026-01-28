Путин и аш-Шараа обсудят тему военных РФ в Сирии - Песков
Тема, касающаяся нахождения российских военных в Сирии, будет затронута в ходе сегодняшних переговоров президента РФ Владимира Путина с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты и сегодня на переговорах», - отметил представитель Кремля.
При этом он отметил, что вопрос о якобы выводе российских военных с аэродрома в Сирии является прерогативой Минобороны РФ.
«Что касается вопросов дислокации наших вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики - это прерогатива министерства обороны. Мы рекомендуем обращаться туда», - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать информацию о якобы выводе войск РФ с аэродрома Эль-Камышлы в Сирии.
Источник: ТАСС