Путин и аш-Шараа обсудят тему военных РФ в Сирии - Песков

Тема, касающаяся нахождения российских военных в Сирии, будет затронута в ходе сегодняшних переговоров президента РФ Владимира Путина с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты и сегодня на переговорах», - отметил представитель Кремля.

При этом он отметил, что вопрос о якобы выводе российских военных с аэродрома в Сирии является прерогативой Минобороны РФ.

«Что касается вопросов дислокации наших вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики - это прерогатива министерства обороны. Мы рекомендуем обращаться туда», - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать информацию о якобы выводе войск РФ с аэродрома Эль-Камышлы в Сирии.

Источник: ТАСС