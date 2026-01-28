Армения передала Турции лицо, объявленное в международный розыск

Армения передала Турции человека, находившегося в международном розыске.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X.

Министр уточнил, что на территории Армении был задержан человек, находившийся в международном розыске по обвинениям в умышленном убийстве, разбое и подделке официальных документов. После завершения всех предусмотренных процедур он был экстрадирован в запрашивающее государство.

По его словам, в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов были задержаны и экстрадированы в общей сложности 14 человек, находившихся в международном и национальном розыске.

Операции по задержанию и последующей экстрадиции проводились на территориях Армении, Грузии, Германии, Хорватии и Черногории.

Тринадцать из задержанных разыскивались по линии Интерпола с использованием «красного уведомления», ещё одно лицо находилось в национальном розыске.