Трамп предупредил Иран о возможных ударах

Американские военные готовы нанести намного более разрушительный удар по Ирану, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

Об этом социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

Трамп выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия.

"Надеюсь, Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливую и равноправную сделку без ядерного оружия, выгодную для всех сторон. Время на исходе, это действительно имеет решающее значение!" - написал он в Truth Social.

Трамп также заявил, что военно-морские силы (ВМС) США готовы поступить в отношении Ирана так же, как в случае с Венесуэлой.