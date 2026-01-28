Мирзоян назвал тему преследования священнослужителей в Армении «сплетнями»

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления в ПАСЕ заявил об отсутствии преследований в отношении священнослужителей Армянской Апостольской церкви.

Один из депутатов ПАСЕ обратил внимание Мирзояна на то, что власти Армении арестовали большое число епископов, а премьер-министр Никол Пашинян хочет превратить Армянскую Апостольскую церковь в "национальную". Он спросил не нарушает ли это демократические, религиозные свободы, а также свободу слова.

В ответ Мирзоян назвал это "сплетнями", заявив, что не согласен с такой интерпретацией событий.

"В Армении нет преследования священнослужителей. Есть следующая ситуация – ряд граждан Армении публично призывают силой устранить демократически избранное правительство", - сказал Мирзоян.

По его словам, звучали также призывы к убийству некоторых руководителей страны, в том числе, самого главы МИД. По словам Мирзояна, в стране существует верховенство закона и каждый гражданин должен действовать в его рамках – будь то чиновники, священники или политические деятели.

"Сейчас идут судебные производства. Не хочу нарушать презумпцию невиновности, но мы слышали заявления о силовом устранении, это было публично – как и призывы к убийству. К сожалению, есть священнослужители, которые это делали", - отметил Мирзоян.

Мирзоян имеет в виду дела архиепископов Микаэла Аджапахяна (уже осужден на 2 года за высказывания в интервью касаемо призывов к насильственному свержению конституционного строя) и Баграта Галстаняна (лидера протестного движения "Священная борьба", обвиняемого в подготовке теракта и попытках захвата власти.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания Католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября, когда в СМИ появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили Католикоса Гарегина II в попытках замять "кощунственный поступок" архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера и заявили, что тем самым патриарх покровительствует кощунству. В тот же день авторы заявления встретились с премьер-министром Пашиняном. Уже 29 ноября 10 подписантов выступили с новым заявлением, призвав Католикоса добровольно отречься от престола и обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых, по их словам, с миссией главы Церкви.

