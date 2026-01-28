США на 100% заместили легкую нефть России для Венесуэлы и планируют восстановить там свое дипломатическое присутствие

Соединенные Штаты планируют в скором времени восстановить собственное дипломатическое присутствие в Венесуэле.

Об этом заявил госсекретарь США, помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио.

"И мы думаем, что очень скоро сможем открыть дипломатическое представительство США на месте, что позволит нам получать информацию в режиме реального времени и взаимодействовать, кстати, не только с официальными лицами режима, с временными властями, но и с представителями гражданского общества и оппозиции", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Также Рубио сообщил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф обсудил в ходе недавнего визита в Венесуэлу с руководством этой южноамериканской страны важные вопросы потенциального сотрудничества.

Госсекретарь добавил, что США на 100% заместили легкую нефть из России для Венесуэлы при поставках топлива южноамериканской республики на мировые рынки. По его словам, Венесуэле необходимы разбавители (легкая нефть), используемые для смешивания и повышения качества тяжелого сырья, что позволяет оптимизировать его добычу и транспортировку.

Источник: ТАСС