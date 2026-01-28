Трамп вновь заявил, что Демпартия может пытаться подвергнуть его импичменту

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в случае поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, демократы попытаются подвергнуть его импичменту.

"Они, вероятно, попытаются подвергнуть меня импичменту, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Они уже делали это раньше. Они дважды делали это, но я очень легко и быстро одерживал победу".

Трамп выразил уверенность в том, что на этот раз демократы также "найдут что-нибудь" в качестве причины подвергнуть его импичменту. "Они скажут, что он поехал в Айову и несправедливо говорил с людьми. Ему нельзя так делать. Давайте объявим ему импичмент", - предположил американский лидер.

Трамп является первым президентом в истории США, в отношении которого процедуру импичмента инициировали дважды. Оба случая касались его первого президентского срока, имели место в 2019 и 2021 годах и были отклонены в Сенате Конгресса.

Источник: ТАСС