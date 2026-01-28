«Приманка» в шапке с ушками: Суд Техаса остановил депортацию ребенка, ставшего символом протеста - ФОТО

Федеральный окружной судья Техаса Фред Бири вынес постановление, которое временно блокирует депортацию пятилетнего Лиама Конехо Рамоса и его отца Адриана Александра Конехо Ариаса.

Это решение было принято после волны возмущения, вызванной задержанием отца и ребенка.

На прошлой неделе вирусными стали фотографии пятилетнего мальчика в шапке с кроличьими ушками, которого сотрудники иммиграционной службы удерживали на заснеженной улице перед его домом в Коламбия-Хайтс, Миннеаполис.

Очевидцы сообщили, что иммиграционные агенты просили Конехо Рамоса постучать в дверь своей семьи, чтобы заставить его отца выйти из дома, что вызвало общественный гнев. Критики обвинили федеральные власти в использовании ребенка в качестве «приманки», что администрация Трампа отрицает.

Отец и сын в настоящее время содержатся в Дилли, штат Техас.

Источник: Al Jazeera