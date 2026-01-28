Трамп заявил, что за год его президентства в США вложено «невероятный» объем инвестиций

Президент США Дональд Трамп заявил, что за год его нахождения у власти в американскую экономику было привлечено порядка $18 трлн инвестиций. Такую оценку он привел во время выступления в Вашингтоне, посвященного его инициативе по открытию накопительных счетов для несовершеннолетних.

"Америка вернулась. После выборов фондовые биржи 52 раза устанавливали рекордные показатели, что позволило им вырасти на $9 трлн. В страну поступают инвестиции в размере $18 трлн, и будет еще больше", - заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал такой размер вложений "невероятным". "Самый большой [ежегодный размер инвестиций в экономику] составлял $3 трлн, это было десять лет назад, и это была другая страна, не наша страна. А мы получили $18 трлн, по всей стране строятся тысячи предприятий, огромных заводов", - добавил американский лидер.