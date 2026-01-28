Премьер-министр Никол Пашинян обвинил ОДКБ в намерении уничтожить государственность и суверенитет Армении.

Об этом он заявил в соцсетях в связи с 34-й годовщиной формирования армии страны.

«Партнеры в ОДКБ по состоянию на сентябрь 2022 года отказывались выполнять свои договорные обязательства перед нами по гарантированию безопасности и территориальной целостности Республики Армения. Они также отказывались поставлять оружие и технику на сотни миллионов долларов, за которые Республика Армения уже произвела оплату.

Это представляло собой экзистенциальную угрозу для Республики Армения, и было очевидно, что было принято решение об уничтожении нашей государственности и аннулировании нашего суверенитета.

Эта смертельная опасность была преодолена в результате двух решающих событий: политического соглашения, достигнутого в Праге 6 октября 2022 года в четырехстороннем формате, согласно которому Республика Армения и Республика Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и замораживания членства Армении в ОДКБ», - заявил Пашинян.

Напомним, впервые о заморозке участия в ОДКБ заявил премьер Армении Никол Пашинян в феврале 2024 г. В ответ на заявления в Москве неоднократно отмечали, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.