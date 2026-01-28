Суд Южной Кореи вынес приговор бывшей первой леди страны

Центральный окружной суд Сеула в среду приговорил супругу экс-президента Южной Кореи Ким Гон Хи к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения по обвинениям в коррупции, сообщает РИА Новости.

"Подсудимая... приговаривается к 1 году и 8 месяцам лишения свободы", – постановил суд.

Заседание суда транслировалось в прямом эфире.

Ким Гон Хи инкриминировалось получение дорогостоящих подарков от представителя религиозной организации "Церковь объединения".

"Подсудимая, пусть и с опозданием, осознаёт необдуманность своего поведения, связанного с получением сумок и иных предметов, и в определённой степени раскаивается. Ранее судимостей не имеет. Эти обстоятельства суд учитывает как смягчающие", – заявил судья.

Ким Гон Хи – супруга экс-главы государства Юн Сок Ёля, который 3 декабря 2024 года предпринял неудавшуюся попытку ввести в стране военное положение, обвинялась в махинациях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков (сумок и украшений) от религиозной организации "Церковь объединения" в обмен на оказание деловых услуг и махинациях с опросами общественного мнения на выборах.

В декабре 2025 года спецпрокурор Мин Чжун Ги за нарушение Закона о рынке капитала, Закона о политических фондах и по Закону о наказании за коррупцию запросил для нее в целом 15 лет лишения свободы и штраф в размере 2 млрд вон (1,4 млн долларов).

Источник: РИА Новости