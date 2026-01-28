 Рубио: РФ еще не дала согласия на возможные гарантии безопасности Запада для Украины | 1news.az | Новости
Рубио: РФ еще не дала согласия на возможные гарантии безопасности Запада для Украины

First News Media23:36 - 28 / 01 / 2026


Согласие российской стороны на возможные гарантии безопасности Запада для Украины еще не получено. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика», — подчеркнул он.

"Однако все идеи гарантий безопасности, о которых говорили и которые пропихиваются европейцами, требуют решительной приверженности Соединенных Штатов как заслона. Это, по сути, означает, что мы потенциально обязуемся участвовать в конфликте, будущем [возможном] конфликте", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

"Думаю, это необходимо понимать в контексте того, что я только что описал как проблему с потенциалом [европейских членов] НАТО", - отметил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Он добавил, что единственная гарантия безопасности, которой добиваются в Киеве и на Западе, предполагает развертывание европейских войск с поддержкой США. Также госсекретарь сделал вывод, что у Европы нет возможности на предоставление гарантий безопасности. В связи с этим он призвал ЕС наращивать военный потенциал.

