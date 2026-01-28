Рубио: РФ еще не дала согласия на возможные гарантии безопасности Запада для Украины
Согласие российской стороны на возможные гарантии безопасности Запада для Украины еще не получено. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
«Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика», — подчеркнул он.
"Однако все идеи гарантий безопасности, о которых говорили и которые пропихиваются европейцами, требуют решительной приверженности Соединенных Штатов как заслона. Это, по сути, означает, что мы потенциально обязуемся участвовать в конфликте, будущем [возможном] конфликте", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.
"Думаю, это необходимо понимать в контексте того, что я только что описал как проблему с потенциалом [европейских членов] НАТО", - отметил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Он добавил, что единственная гарантия безопасности, которой добиваются в Киеве и на Западе, предполагает развертывание европейских войск с поддержкой США. Также госсекретарь сделал вывод, что у Европы нет возможности на предоставление гарантий безопасности. В связи с этим он призвал ЕС наращивать военный потенциал.