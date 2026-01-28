США собираются направить агентов ICE для охраны зимних Олимпийских игр в Италии

США направят агентов ICE (Иммиграционной таможенной службы) для охраны во время зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в Милане и Кортине в феврале. Италия недовольна подобным решением, пишет BBC.

Об участии американских агентов ICE в обеспечении безопасности соревнований сообщили несколько департаментов США. В самой службе заявили, что ICE «оказывает поддержку» Госдепартаменту США и итальянским властям в «снижении рисков» со стороны транснациональных преступных организаций. «Это ополчение, которое убивает… им не рады в Милане», — прокомментировал ситуацию мэр Милана Джузеппе Сала.

За последние недели сотрудники ICE убили двоих протестующих в Миннеаполисе. После этого в регионе начались протесты против действий службы. Местные власти потребовали от федеральных агентов «убраться к черту», а президент Дональд Трамп в ответ пригрозил ввести в Миннесоту войска.