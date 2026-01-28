 Аварийный российский борт совершил посадку в Ханое | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Аварийный российский борт совершил посадку в Ханое

First News Media12:28 - Сегодня
Аварийный российский борт совершил посадку в Ханое

Самолет Boeing 757, следовавший по маршруту Нячанг — Иркутск, успешно приземлился в Ханое.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Azur Air, выполнявшей рейс.

Отмечается, что незапланированная посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

28 января Telegram-канал Mash сообщил, что Boeing 757 подал сигнал бедствия на высоте семь тысяч метров и начал готовиться к экстренной посадке. Было принято решение вернуть авиалайнер в аэропорт Ханоя.

Журналисты обратили внимание, что это уже второй инцидент с самолетом за неделю. На днях он совершил экстренную посадку в Китае из-за отказа двигателя. По данным SHOT, перед посадкой экипаж некоторое время выполнял круги над аэропортом, вырабатывая топливо. Лайнер изменил маршрут на середине пути, спустя четыре часа после вылета.

До этого самолет, совершавший полет из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярске.

По предварительным данным, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна, что было вызвано воздействием низких температур.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
217

Актуально

Мнение

Deepfake и дезинформация: кто и зачем атакует отношения Баку и Анкары?

Общество

Полностью ограничивается движение транспорта на этом участке проспекта Бабека - ...

Общество

Из-за несоответствия стандартам уничтожена партия иранских сладостей - ФОТО

Общество

В Азербайджане введут запрет на принуждение детей к совершению религиозных ...

В мире

Армения и Бельгия обсуждают углубление сотрудничества в оборонной сфере

Аварийный российский борт совершил посадку в Ханое

В Турции по обвинению в шпионаже в пользу Ирана арестованы владельцы оборонных компаний

В Казахстане заявили, что атакованные в январе танкеры не принадлежали к «теневому флоту»

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Смартфон Нетаньяху привлёк внимание журналистов из-за заклеенной камеры

Трамп: Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса, способного вызвать эпидемию

Зеленский: Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс

Последние новости

Армения и Бельгия обсуждают углубление сотрудничества в оборонной сфере

Сегодня, 13:25

Полностью ограничивается движение транспорта на этом участке проспекта Бабека - ФОТО

Сегодня, 13:20

В Баку ликвидирован объект незаконного строительства - ВИДЕО

Сегодня, 13:08

Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS

Сегодня, 13:05

Установлены личности пострадавших в ДТП в Сальяне - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:58

В Баку гражданин России найден мёртвым в отеле

Сегодня, 12:52

Гусейну Гасанову предъявили обвинение в отмывании более 170 млн

Сегодня, 12:48

Из-за несоответствия стандартам уничтожена партия иранских сладостей - ФОТО

Сегодня, 12:37

Аварийный российский борт совершил посадку в Ханое

Сегодня, 12:28

Водитель-дальнобойщик оправдан по делу о контрабанде наркотиков

Сегодня, 12:25

Берлинский диалог: глава МИД Германии обсудил с послами Баку и Еревана будущее региона - ФОТО

Сегодня, 12:20

В Азербайджане меняются правила присвоения имени ребенку и получения им гражданства

Сегодня, 12:12

В Азербайджане введут запрет на принуждение детей к совершению религиозных обрядов

Сегодня, 11:55

В Турции по обвинению в шпионаже в пользу Ирана арестованы владельцы оборонных компаний

Сегодня, 11:48

Азербайджан вводит запрет на демонстрацию табачных изделий на ТВ и не только

Сегодня, 11:38

В Азербайджане вводятся строгие ограничения на использование детских образов в рекламе

Сегодня, 11:35

В Грузии задержаны азербайджанцы, похитившие девушку

Сегодня, 11:32

AZTV запускает интеллектуальный проект, посвящённый истории Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

В Азербайджане предотвращены утечки персональных данных свыше 3 млн граждан

Сегодня, 11:20

В Казахстане заявили, что атакованные в январе танкеры не принадлежали к «теневому флоту»

Сегодня, 11:15
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00