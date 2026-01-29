СМИ: Число жертв последствий снежной бури в США возросло до 73

По меньшей мере 73 человека погибли в результате последствий снежного шторма, обрушившегося на Соединенные Штаты.

Об этом сообщил телеканал CBS News.

По его данным, напрямую от последствий бури погибли как минимум 49 человек. Из разных штатов поступали сообщения о случаях гибели еще 24 человек, потенциально связанных с непогодой. Среди причин гибели людей телеканал называет в том числе переохлаждение, ДТП и сердечные приступы во время ручной уборки снега.

По данным телеканала NBC News, погибшие есть в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас.

Непогода затронула более 200 млн жителей США, местами выпало свыше 50 см снега. Из-за неблагоприятных условий с минувших выходных в стране были отменены несколько десятков тысяч авиарейсов. По данным мониторингового ресурса PowerOutage, без света все еще остаются около 300 тыс. потребителей, большинство из них проживают в штатах Теннесси и Миссисипи на юго-востоке страны.

По оценке Национальной метеорологической службы США, некоторые затронутые снежной бурей штаты могли столкнуться "с самым длительным периодом холодов за несколько десятилетий".