 СМИ: Число жертв последствий снежной бури в США возросло до 73 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

СМИ: Число жертв последствий снежной бури в США возросло до 73

First News Media13:15 - Сегодня
СМИ: Число жертв последствий снежной бури в США возросло до 73

По меньшей мере 73 человека погибли в результате последствий снежного шторма, обрушившегося на Соединенные Штаты.

Об этом сообщил телеканал CBS News.

По его данным, напрямую от последствий бури погибли как минимум 49 человек. Из разных штатов поступали сообщения о случаях гибели еще 24 человек, потенциально связанных с непогодой. Среди причин гибели людей телеканал называет в том числе переохлаждение, ДТП и сердечные приступы во время ручной уборки снега.

По данным телеканала NBC News, погибшие есть в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас.

Непогода затронула более 200 млн жителей США, местами выпало свыше 50 см снега. Из-за неблагоприятных условий с минувших выходных в стране были отменены несколько десятков тысяч авиарейсов. По данным мониторингового ресурса PowerOutage, без света все еще остаются около 300 тыс. потребителей, большинство из них проживают в штатах Теннесси и Миссисипи на юго-востоке страны.

По оценке Национальной метеорологической службы США, некоторые затронутые снежной бурей штаты могли столкнуться "с самым длительным периодом холодов за несколько десятилетий".

Поделиться:
190

Актуально

Экономика

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Общество

В Баку женщина воровала, проверяя незапертые двери квартир - ВИДЕО

Экономика

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

В мире

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Глава МИД Ирана посетит Турцию для обсуждения ситуации в регионе

Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В Турции произошло сильное землетрясение

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса, способного вызвать эпидемию

Илон Маск: Через пять лет ИИ превзойдет человечество

Журналисты чуть не довели до слез принца Гарри

Последние новости

Луис Энрике: Для ПСЖ лучше сыграть с Карабахом

Сегодня, 14:05

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Сегодня, 14:03

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Сегодня, 14:00

«Деньги и продукты каждой семье»: мошенники используют «Рамазан» для обмана

Сегодня, 13:50

Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Сегодня, 13:45

Глава МИД Ирана посетит Турцию для обсуждения ситуации в регионе

Сегодня, 13:42

Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке

Сегодня, 13:30

Разведчик-беспилотник США замечен около границы Ирана

Сегодня, 13:25

СМИ: Число жертв последствий снежной бури в США возросло до 73

Сегодня, 13:15

Сколько заработал «Карабах», благодаря выходу в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 13:10

ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Сегодня, 13:05

Аббас Арагчи: Ядерное оружие не имеет места в расчетах безопасности Ирана

Сегодня, 13:00

В Баку женщина воровала, проверяя незапертые двери квартир - ВИДЕО

Сегодня, 12:57

Кочарян против Tрампа: реваншистская атака на TRIPP

Сегодня, 12:55

Золото продолжает бить рекорды

Сегодня, 12:53

Рейтинг премьера Дании взлетел благодаря Трампу - Politico

Сегодня, 12:47

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал «Карабах» и «Нефтчи»

Сегодня, 12:43

Алов, Эхсан и Саяхат: как называли детей в Азербайджане за последние 5 лет

Сегодня, 12:38

Сирия и Азербайджан обсуждают расширение энергетического сотрудничества

Сегодня, 12:35

Макрон: Европа должна быть частью процесса по решению российско-украинского конфликта

Сегодня, 12:33
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право наСегодня, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48