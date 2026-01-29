Разведчик-беспилотник США замечен около границы Ирана

Беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton, принадлежащий США, вновь замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов вблизи границы Ирана.

Об этом сообщил ТАСС источник.

"Разведывательный БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton, способный контролировать достаточно большие участки суши и моря, вновь замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов в непосредственной близости от воздушного пространства Ирана", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что высота полета американского БПЛА превышает 14 км, что позволяет ему не создавать в этом районе помех авиасообщению, в том числе пассажирскому.

Диспетчерские службы фиксируют полет Northrop Grumman MQ-4C Triton уже не первые сутки, причем каждый раз беспилотник движется по одной и той же траектории, в общей сложности проводя в воздухе не менее 10-15 часов.

Собеседник агентства напомнил, что данный разведывательный аппарат рассчитан на передачу в режиме реального времени разведывательной информации, мониторинг пространства моря и суши, а также может являться дополнением к работе противолодочных самолетов типа Boeing P-8 Poseidon.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огромная армада направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный "отказ от ядерного оружия". Американский лидер напомнил, что в июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, эта операция получила название "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Трамп заявил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".