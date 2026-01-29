Глава МИД Ирана посетит Турцию для обсуждения ситуации в регионе

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 30 января посетит Турцию для обсуждения двусторонних и региональных вопросов.

По информации источников в МИД Турции, ожидается, что в ходе переговоров с министром Хаканом Фиданом будет обсуждена ключевую роль турецко-иранских отношений для региональной безопасности, стабильности и благосостояния. Также ожидается, что Фидан подтвердит позицию Анкары о недопустимости военных действий в отношении Ирана, и выразит готовность содействовать разрешению ситуации через диалог.

Кроме того, предполагается рассмотрение вопросов углубления экономического сотрудничества и совместных усилий по увеличению двустороннего товарооборота до 30 миллиардов долларов. Для этого стороны обсудят расширение связей в сфере торговли, энергетики, транспорта и транспортной связанности, включая пограничные торговые центры.

В числе других тем - поддержка мирного решения по ядерной программе Ирана, борьба с терроризмом, участие Турции в восстановлении Газы, а также укрепление мира и безопасности в Сирии.

Источник: TRT Haber