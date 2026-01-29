Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван тесно взаимодействует с Москвой и развивает отношения с ней по всем направлениям.

"Мы очень тесно взаимодействием и с Россией, и с Китаем. <...> Я провел две или три встречи с президентом РФ, мы наши отношения развиваем по всем направлениям", - сказал армянский премьер на брифинге в Ереване.

"Мы не только готовы, но и хотим взаимодействовать с нашими коллегами из РФ, чтобы по теме разблокировки региональных коммуникаций мы углубили наше сотрудничество. Мы обратились в том числе письменно. Честно говоря, еще не знаю, есть письменный ответ или нет, но в целом позитивные сигналы получаем, надеемся, что процесс ускорится", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос, получила ли армянская сторона ответ РФ по поводу восстановления региональной железнодорожной инфраструктуры.

Источник: ТАСС