Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военных в 2026 году, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

При этом отмечается, что Россия передала в 26 раз больше тел, чем Украина. Москва передала Киеву тысячу тел солдат. Взамен Украина вернула России 38 тел бойцов.

Каких-либо других подробностей об обмене пока не приводится. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Ранее источник RT сообщал о готовящейся передаче погибших бойцов. Тогда стало известно, что об обмене Россия и Украина договорились во время одного из раундов на переговорах в Абу-Даби.

Источник: Lenta.ru