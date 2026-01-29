СК Армении возбудил дело против армянской церкви

Следственный комитет Армении возбудил уголовное производство против Церкви за неисполнение судебного акта по делу, которое касается лишенного сана бывшего предстоятеля Масиацотнской епархии Геворка Сарояна.

10 января распоряжением католикоса Гарегина II Сароян, потребовавший ухода главы ААЦ, был освобожден от должности главы епархии.

Сароян подал в суд иск с требованием восстановления в должности главы епархии. В рамках этого иска судебные приставы 16 января запретили ААЦ препятствовать деятельности Сарояна как предстоятеля епархии, сообщают армянские СМИ со ссылкой на СК.

Решением приставов Сароян имеет право распоряжаться финансами епархии.

На этом фоне решением Высшего духовного совета Сароян 27 января был лишен сана епископа, что в СК расценивают как отказ Церкви от исполнения судебного акта. На этом основании возбуждено дело.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября, когда в СМИ появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили Гарегина II в попытках замять кощунственный поступок архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера и заявили, что тем самым патриарх покровительствует кощунству. В тот же день авторы заявления встретились с премьер-министром Пашиняном. Уже 29 ноября 10 подписантов выступили с новым заявлением, призвав католикоса добровольно отречься от престола и обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых с миссией главы Церкви. 4 января 2026 года премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами так называемую "дорожную карту благоустройства" Армянской Апостольской Церкви.