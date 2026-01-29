 СМИ: Трамп изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану | 1news.az | Новости
СМИ: Трамп изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану

First News Media08:00 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп рассматривает новый план нанесения ударов по Ирану.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский лидер изучает возможности нанести авиаудары по руководству исламской республики и должностным лицам в сфере безопасности, якобы ответственным за убийства участников протестов. Еще одна опция, которая находится на рассмотрении Трампа, подразумевает удары по ядерным объектам и правительственным учреждениям исламской республики. Американский лидер пока не принял окончательного решения о плане действий, однако считает, что располагает большими вариантами благодаря прибытию в ближневосточный регион авианосной ударной группы.

CNN утверждает, что Трамп приступил к рассмотрению новых предложений по нанесению удара в связи с тем, что "предварительные переговоры Вашингтона и Тегерана по ограничению ядерной и ракетной программы" исламской республики не увенчались успехом.

Идеальным для США сценарием Трамп считает нанесение мощного удара, который принудит Тегеран принять условия Вашингтона и согласиться на прекращение огня, отметил один из источников телекомпании. По его сведениям, в случае атаки против исламской республики Трамп "захочет быстро объявить о победе". Вместе с тем CNN указывает, что военный арсенал Ирана - системы ПРО, баллистические ракеты, дроны и истребители - могут серьезно осложнить планы Вашингтона по нанесению решающего удара. Кроме того, если перед вторжением в Венесуэлу американская администрация готовила в боливарианской республике почву для смены власти, к Ирану такой подход не применялся, добавляет телекомпания.

Источник: ТАСС

