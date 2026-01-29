 NBC: причастных к стрельбе в Миннеаполисе пограничников отстранили от службы | 1news.az | Новости
NBC: причастных к стрельбе в Миннеаполисе пограничников отстранили от службы

08:45 - Сегодня
NBC: причастных к стрельбе в Миннеаполисе пограничников отстранили от службы

Сотрудники пограничной службы США, причастные к инциденту со стрельбой в ходе рейда против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота), в результате которой погиб мужчина, временно отстранены от службы.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на помощницу министра внутренней безопасности США Тришу Маклафлин.

По его сведениям, речь идет о двух правоохранителях, которые были отправлены в административный отпуск. Личности сотрудников не раскрываются.

Во вторник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер допустил, что сотрудники пограничной службы могли нарушить протокол в ходе инцидента.

Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. 7 января, во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.

Источник: ТАСС

NBC: причастных к стрельбе в Миннеаполисе пограничников отстранили от службы

В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО

СМИ: Трамп изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану

