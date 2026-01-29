Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициируют миссию по Грузии

Великобритания и еще 23 государства-участника ОБСЕ решили направить экспертную миссию в Грузию для оценки ситуации с правами человека.

Соответствующее совместное заявление опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.

Документ о создании миссии для оценки выполнения Грузией обязательств перед ОБСЕ подписали Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина, Швеция и Соединенное Королевство.

Миссия будет заниматься документированием недавних событий в сфере прав человека и фундаментальных свобод, оценкой их влияния на гражданское общество, свободу СМИ, независимость судебной системы, политический плюрализм и верховенство закона, а также подготовкой рекомендаций по улучшению ситуации.

В заявлении подчеркивается, что Грузия как государство-участник ОБСЕ взяла на себя обязательства по защите прав человека и фундаментальных свобод, однако последние события в стране вызывают серьезные сомнения в их соблюдении. В частности, недовольство вызывает начатый 28 октября 2024 года парламентом Грузии процесс запрета деятельности ведущих оппозиционных партий, а также выдвижение обвинений против девяти лидеров оппозиции.

Подписавшие заявление страны призвали власти Грузии к сотрудничеству с миссией, отметив при этом, что с учетом продолжающегося военного присутствия России в Абхазии и Южной Осетии ее деятельность будет ограничена территориями, находящимися под контролем правительства Грузии.

Источник: Report