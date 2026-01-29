Трамп выдвинул кандидата на пост помощника главы Минюста

Американский президент Дональд Трамп выдвинул своего кандидата на новый пост помощника главы Минюста по борьбе с мошенничеством в стране.

"Я рад выдвинуть Колина Макдональда на пост первого в истории помощника генерального прокурора по борьбе с мошенничеством на национальном уровне, это новое подразделение Министерства юстиции США, созданное мной для пресечения действий и поимки мошенников, которые воруют у американского народа", - написал он в Truth Social.

"Моя администрация выявила мошеннические схемы в таких штатах, как Миннесота и Калифорния, где воры украли сотни миллиардов долларов из средств налогоплательщиков", - добавил Трамп. Он подчеркнул, что Макдональд, который ранее в течение продолжительного времени работал в федеральной прокуратуре, "добился справедливости в некоторых из наиболее сложных и важных дел, которые когда-либо рассматривались" в США.

По словам Трампа, новое подразделение Минюста должно обеспечить правомерную реализацию федеральных программ и пресечь мошеннические схемы. Об учреждении этой структуры вашингтонская администрация сообщила ранее в этом месяце.

Для назначения на пост помощника генерального прокурора - министра юстиции США выдвинутому американским лидером кандидату требуется получить одобрение сенаторов.

Источник: ТАСС