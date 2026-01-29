Масуд Пезешкиан: Мы будем защищаться

Мы считаем, что война и конфликт не отвечают интересам ни одной из сторон, и отдаем предпочтение взаимодействию и дипломатии, однако не будем колебаться в вопросе самообороны.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

В информации, распространенной Iran International, отмечается, что Пезешкиан также прокомментировал предложение США о переговорах:

"Если Америка действительно стремится к подлинной дипломатии, она должна прекратить провокационные действия".

Отметим, что в ходе телефонного разговора Пезешкиан и Шахбаз Шариф также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и выразили намерение продолжать дипломатический диалог.

Источник: Report