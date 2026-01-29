Эрдоган предложил Трампу трехсторонний саммит по Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести трехсторонний саммит по Ирану.

Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

По ее данным, Эрдоган сообщил о предложении 27 января в телефонном разговоре с президентом США.

Турецкий лидер призвал провести встречу в верхах с участием США, Ирана и Турции, возможно, в режиме видеоконференции.

«Сообщается, что Трамп положительно относится к этому предложению Эрдогана», — пишет обозреватель издания Ханде Фырат.

Hürriyet также сообщает, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи на этой неделе посетит Турцию для переговоров со своим коллегой Хаканом Фиданом, конкретные даты не называются.