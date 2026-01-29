 Эрдоган предложил Трампу трехсторонний саммит по Ирану | 1news.az | Новости
В мире

Эрдоган предложил Трампу трехсторонний саммит по Ирану

First News Media10:05 - Сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести трехсторонний саммит по Ирану.

Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

По ее данным, Эрдоган сообщил о предложении 27 января в телефонном разговоре с президентом США.

Турецкий лидер призвал провести встречу в верхах с участием США, Ирана и Турции, возможно, в режиме видеоконференции.

«Сообщается, что Трамп положительно относится к этому предложению Эрдогана», — пишет обозреватель издания Ханде Фырат.

Hürriyet также сообщает, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи на этой неделе посетит Турцию для переговоров со своим коллегой Хаканом Фиданом, конкретные даты не называются.

