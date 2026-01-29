Фидан назвал главной целью Израиля при возможной атаке на Иран военные мощности

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что основной целью возможной атаки Израиля на Иран будет уничтожение критически важных возможностей вооруженных сил исламской республики.

"Я думаю, что главной целью Израиля будет уничтожить некоторые критически важные возможности иранской армии", - сказал Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.

Комментируя вопрос о возможном желании Израиля сменить режим в Иране, он отметил, что, возможно, "они хотели бы это сделать, но неизвестно, смогут ли". "Это зависит от народа, а не от внешнего военного вмешательства. И иранский народ во время войны и атаки извне, особенно со стороны Израиля, всегда объединяется вокруг своих лидеров", - указал глава турецкого МИД.

Фидан отметил, что "неправильно нападать на Иран и снова начинать войну". "Иран готов опять вести переговоры по ядерному досье. И я всегда советую американским друзьям решать вопросы с Ираном по одному. Начните с ядерного вопроса. Закройте его. Потом переходите к другому. Если вы предлагаете решать все проблемы сразу, одним пакетом, то будет очень трудно для наших иранских друзей это принять. И иногда это может показаться им унизительным", - сказал глава МИД.

Источник: ТАСС