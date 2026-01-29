Иран заявил о готовности «немедленно и решительно» ответить на любую агрессию

Армия Ирана готова «немедленно и решительно» ответить на любую агрессию на земле, в воздухе или в море, а опыт войны с Израилем в прошлом году позволит реагировать на угрозы эффективнее.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Заявление Арагчи прозвучало на фоне отправки Вашингтоном военного флота на Ближний Восток, а также усиления Штатами своей обороны на потенциальной линии соприкосновения с Ираном.

«Наши храбрые Вооруженные Силы готовы - с пальцами на спусковых крючках - немедленно и решительно ответить на любую агрессию против нашей дорогой земли, воздушного пространства и моря. Ценные уроки, полученные во время 12-дневной войны, позволяют нам реагировать еще сильнее, быстрее и эффективнее», отметил Арагчи.

В то же время он добавил, что Иран всегда поддерживал «взаимовыгодную, справедливую и равноправную» ядерную сделку.

«На равных условиях, без принуждения, угроз или запугивания - которая гарантирует право Ирана на мирные ядерные технологии и обеспечивает отсутствие ядерного оружия. Такие виды вооружений не имеют места в наших планах безопасности, и мы никогда не стремились их получить», - подытожил глава МИД Ирана.

Источник: Интерфакс