СМИ: США могут получить право на строительство новой АЭС в Армении

Как ожидается, в феврале вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс посетит Армению и Азербайджан.

Ключевым пунктом повестки, по всей видимости, станет запуск проекта ТРИПП, вокруг которого в последние месяцы активизировались дипломатические и экспертные обсуждения. Не исключено, что в ходе визита будет подписано соглашение о создании совместного предприятия, в рамках которого американская сторона получит контрольный пакет в размере 74%, тогда как доля Армении составит 26%.

Однако, как отмечает газета Грапарак, ТРИПП - далеко не единственный вопрос, который может оказаться в фокусе переговоров. По сообщению издания, в кулуарах правительства активно обсуждается возможность подписания отдельного документа, предусматривающего резервирование строительства модульной атомной электростанции в Армении за Соединенными Штатами. Эта тема уже несколько лет фигурирует в правительственной повестке и периодически возвращается в публичное пространство. Аналогичное предложение ранее выдвигала и Россия.

«Очевидно, что итоговое решение будет носить не столько технический, сколько политический характер. Для Запада и США закрытие Мецаморской АЭС и переход к строительству модульных атомных станций рассматриваются как элемент более широкой стратегии по снижению и постепенному вытеснению российского влияния из региона», отмечает газета.