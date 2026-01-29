Макрон: Европа должна быть частью процесса по решению российско-украинского конфликта

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейские страны должны быть полностью вовлечены в процесс по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы», - сообщил Макрон в среду в Х.

Французский лидер также заявил, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, и подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Франция продолжит работать над новыми антироссийскими санкциями на европейском уровне с целью противодействия так называемому теневому флоту, отметил Макрон в публикации.