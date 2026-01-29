Рейтинг премьера Дании взлетел благодаря Трампу - Politico

Уровень поддержки деятельности датского премьера Метте Фредериксен и возглавляемой ею Социал-демократической партии (СДП) подскочил после «яростной защиты» суверенитета Дании и угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, сообщило европейское издание Politico.

По мнению Politico, «от политического забвения ее спас» именно американский лидер.

Происходящее в Дании, как подчеркивает Politico, схоже с ситуацией в ряде других стран, в том числе в Канаде и Австралии. «Противостояние Трампу стало мощным стимулом для электората, поскольку лидеры, позиционирующие себя как защитники суверенитета и либеральной демократии, получают поддержку избирателей, жаждущих противодействия президенту США», — говорится в публикации.

Согласно опросу датской консалтинговой компании Megafon, партию Фредериксен, которая правит в коалиции с правоцентристскими партиями — Либеральной и Умеренной, поддержали 22,7% респондентов, что в случае выборов обеспечило бы ей 41 из 179 мест в парламенте. В исследовании 20–22 января приняли участие 1 012 датчан. Умеренные во главе с главой МИД Ларсом Лёкке Расмуссеном почти утроили долю голосов в опросе — с 2,2% до 6,4%, что обеспечило бы им 12 мест в парламенте. Это резкий рост популярности СДП по сравнению с предыдущим опросом Megafon в начале декабря, который определил, что партия получила бы всего 32 депутатских мандата. В настоящее время социал-демократы имеют 50 мест. Нынешний рост одобрения отмечен всего через несколько месяцев после сокрушительного их поражения на муниципальных выборах, когда партия главы правительства впервые за 100 лет потеряла Копенгаген, символически важное место в парламенте.

Еще один опрос, проведенный исследовательским институтом Voxmeter для датского информационного агентства Ритсаус бюро (Ritzaus Bureau), показал, что поддержка кабинета Фредериксен составляет 40,9%, что является самым высоким показателем за два года. Если бы выборы состоялись сейчас, то коалиция, по прогнозам, получила бы 73 депутатских мандата.

Источник: «Независимая газета»