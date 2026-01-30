Фидан и Арагчи сегодня проведут переговоры в Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня встречается с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Турции.

По данным источников в Министерстве иностранных дел Турции, на встрече Фидан подчеркнет важность отношений между Турцией и Ираном, основанных на исторических связях, для региональной безопасности, стабильности и процветания.

Ожидается, что министр отметит, что Турция внимательно следит за недавними событиями в Иране и придает большое значение безопасности, спокойствию и стабильности в этой стране. Он повторит позицию Анкары против военных интервенций в Иран, указав, что такой шаг может создать серьезные риски на региональном и глобальном уровнях.

Также будет подчеркнута готовность Турции внести вклад в разрешение текущей напряженности через диалог.

Турция поддерживает быстрое достижение мирного решения по ядерной программе Ирана и при необходимости готова взять на себя роль посредника.

Источник: TRT