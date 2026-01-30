Постпред США при НАТО: спор РФ и Украины по территориям можно решить за пару дней

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер считает, что Москва и Киев могут найти компромисс по территориальному вопросу российско-украинского конфликта в течение нескольких недель и даже дней.

«[Спецпосланник президента США] Стивен Уиткофф заявил, что все сводится к одной проблеме, а именно к территории. И я думаю, что в ближайшие дни и недели мы узнаем, смогут ли стороны прийти к соглашению по поводу территорий», - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.