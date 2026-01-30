 В Казахстане представили первый проект новой конституции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Казахстане представили первый проект новой конституции

First News Media15:48 - Сегодня
В Казахстане представили первый проект новой конституции

Первый проект новой конституции Казахстана представлен на заседании профильной комиссии, документ презентовал заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов.

Об этом сообщает Конституционный суд Казахстана.

По данным пресс-службы суда, проект документа состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

В 2025 году Токаев предложил преобразовать двухпалатный парламент в однопалатный, внеся изменения в конституцию. Тогда он отмечал, что обсуждение реформы может занять примерно год, а в 2027 году может состояться референдум. В январе 2026 года президент также предложил учредить пост вице-президента, реформировать совещательные органы, изменить преамбулу конституции и внести другие поправки. Для проработки реформы была создана конституционная комиссия, члены которой на заседании 29 января пришли к выводу, что в стране нужно принять новый основной закон, так как изменения затрагивают более 80% действующего. Дату референдума президент ранее предлагал определить по итогам работы комиссии.

Источник: ТАСС

Поделиться:
250

Актуально

Xроника

Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом ...

Политика

Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в рамках новой Рамочной программы

Общество

Боль ради лайков: как в Азербайджане превращают чужую уязвимость в контент

Общество

Каким будет февраль в Азербайджане? Прогноз Национальной службы ...

В мире

Иран заявил о готовности возобновить переговоры с США по ядерному досье

Израиль с 1 февраля откроет КПП «Рафах»

В Казахстане представили первый проект новой конституции

Хакан Фидан: Турция выступает за решение проблем в Иране без внешнего вмешательства

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Журналисты чуть не довели до слез принца Гарри

Смартфон Нетаньяху привлёк внимание журналистов из-за заклеенной камеры

Полиция Ирана задержала более 200 участников беспорядков

В Индии зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах»

Последние новости

Запросы Еревана прорабатываются: МИД РФ о просьбе Еревана отремонтировать участки железной дороги

Сегодня, 17:22

"Тепло для Украины от Азербайджана!" - вице-спикер Верховной Рады о гумпомощи Баку

Сегодня, 17:11

Иран заявил о готовности возобновить переговоры с США по ядерному досье

Сегодня, 17:10

В этот день в Баку усилится ветер

Сегодня, 17:06

Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год

Сегодня, 17:03

Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» в Азербайджане

Сегодня, 16:43

Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в рамках новой Рамочной программы

Сегодня, 16:33

Израиль с 1 февраля откроет КПП «Рафах»

Сегодня, 16:23

В жилом доме в Сумгайыте произошел пожар

Сегодня, 16:05

Боль ради лайков: как в Азербайджане превращают чужую уязвимость в контент

Сегодня, 16:03

Найденный на улице в Баку ребенок передан родителям - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:00

Каким будет февраль в Азербайджане? Прогноз Национальной службы гидрометеорологии

Сегодня, 15:55

В Казахстане представили первый проект новой конституции

Сегодня, 15:48

Хакан Фидан: Турция выступает за решение проблем в Иране без внешнего вмешательства

Сегодня, 15:40

Стал известен соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Сегодня, 15:32

Из Поти в Баку отправлен экпресс блок-поезд - ФОТО

Сегодня, 15:27

Постпред США при НАТО: спор РФ и Украины по территориям можно решить за пару дней

Сегодня, 15:22

Пока Россия воюет, ее союзников разбирают по частям

Сегодня, 15:00

Распространились слухи об объединении предметов литература и история в школах Азербайджана - ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Сегодня, 14:45

Эрдоган - Пезешкиану: Анкара готова содействовать деэскалации напряженности между США и Ираном

Сегодня, 14:33
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48