В Казахстане представили первый проект новой конституции
Первый проект новой конституции Казахстана представлен на заседании профильной комиссии, документ презентовал заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов.
Об этом сообщает Конституционный суд Казахстана.
По данным пресс-службы суда, проект документа состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей.
В 2025 году Токаев предложил преобразовать двухпалатный парламент в однопалатный, внеся изменения в конституцию. Тогда он отмечал, что обсуждение реформы может занять примерно год, а в 2027 году может состояться референдум. В январе 2026 года президент также предложил учредить пост вице-президента, реформировать совещательные органы, изменить преамбулу конституции и внести другие поправки. Для проработки реформы была создана конституционная комиссия, члены которой на заседании 29 января пришли к выводу, что в стране нужно принять новый основной закон, так как изменения затрагивают более 80% действующего. Дату референдума президент ранее предлагал определить по итогам работы комиссии.
Источник: ТАСС