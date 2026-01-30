Израиль с 1 февраля откроет КПП «Рафах»

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом откроется 1 февраля. Об этом объявило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

"В соответствии с соглашением о прекращении огня и указанием политического руководства [Израиля] КПП "Рафах" откроется в ближайшее воскресенье, 1 февраля, в обоих направлениях исключительно для ограниченного перемещения людей", - говорится в заявлении COGAT.

В ведомстве отметили, что въезд в сектор Газа и выезд из него через этот погранпереход будет разрешаться в координации с Египтом после предварительной проверки службами безопасности Израиля и под надзором миссии Евросоюза. Подобный механизм действовал и когда КПП "Рафах" открывался в прошлый раз в январе 2025 года, напомнили в COGAT.

Въезд в Газу будет разрешен исключительно местным жителям, покинувшим анклав в ходе боевых действий, "и только после предварительного разрешения со стороны Израиля", подчеркнули в управлении. "В дополнение к первичной идентификации и проверке на контрольно-пропускном пункте "Рафах", проводимой миссией Европейского союза, дополнительная процедура проверки и идентификации будет проведена в специально отведенном коридоре, находящемся в ведении оборонного ведомства в районе, подконтрольном Армии обороны Израиля", - отмечается в заявлении.

Источник: ТАСС