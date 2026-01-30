Иран заявил о готовности возобновить переговоры с США по ядерному досье

Власти Ирана согласны возобновить переговоры с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана, но диалог должен быть выстроен на взаимном уважении.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Подчеркивая свое неприятие любой навязанной и диктуемой политики, Иран заявляет о своей готовности участвовать в содержательных, рациональных и справедливых дипломатических процессах», - сказал он на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

По словам Арагчи, Тегеран полностью готов к восстановлению доверия и диалогу «на основе взаимного уважения».

Источник: ТАСС