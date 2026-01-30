В Турции в результате вооруженного инцидента пострадали семь человек

В Турции в результате вооруженного инцидента ранения получили семь человек.

Как сообщает Haber Global, происшествие произошло в районе Батталгази провинции Малатья.

Сообщается, что Мирач А. сначала открыл огонь по Мерту Й. на его рабочем месте, а затем произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по чайхане, где тот пытался скрыться.

В результате инцидента ранения получили Мерт Й. и еще шесть человек, находившихся в чайхане. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Отмечается, что всем семи пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в различные больницы города.