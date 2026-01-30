 Трамп: США направляют к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле | 1news.az | Новости
В мире

Трамп: США направляют к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле

First News Media21:31 - Сегодня
Трамп: США направляют к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле

Соединенные Штаты направили к Ирану еще более значительные силы, чем к Венесуэле, и рассчитывают на заключение сделки c Тегераном, однако готовы и к иному развитию событий.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"У нас есть большая флотилия, армада, - вы можете называть ее, как хотите, - которая сейчас направляется к Ирану. Она даже больше той, что была у нас в Венесуэле", - сказал он журналистам при подписании в Белом доме некоторых новых указов.

"Сейчас мы отправляем в Иран еще больше кораблей и, надеюсь, мы заключим сделку. Если мы достигнем сделки, это будет хорошо. Если мы ее не заключим, то посмотрим, что будет", - добавил американский лидер.

Источник: ТАСС

