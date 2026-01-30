В Токио украли три чемодана с $2,7 млн

Ограбление произошло накануне вечером в Токио, который, как и остальная часть Японии, известен низким уровнем преступности.

Как сообщил телеканал NHK, было украдено три чемодана с наличными, в которых было 420 млн иен (около $2,7 млн).

По данным следствия, пятеро граждан Японии и Китая, которые по работе должны были перевозить наличные, занимались погрузкой чемоданов в автомобиль. В этот момент к ним подошли трое нападавших, они распылили на пострадавших спрей, похожий на слезоточивый газ, и украли чемоданы с деньгами.

Вскоре после этого инцидента неподалеку от места происшествия неизвестные на автомобиле сбили 50-летнего пешехода, который не получил тяжелых травм. Полиция ведет расследование, в том числе устанавливает связь между этими инцидентами.

Источник: ТАСС