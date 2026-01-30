Отныне в ресторанах Турции взимать плату за обслуживание запрещено

Правительство Турции официально запретило ресторанам, кафе и другим заведениям общепита включать в счет обязательный «сервисный сбор», «плату за столик» и «плату за сервировку».

Теперь все дополнительные сборы должны быть включены в основную цену блюд, указываемую в меню, сообщает Haberler.

С новым постановлением стало обязательным указывать в тарифе и ценовом списке любые дополнительные сборы, взимаемые под любым названием, помимо указанных цен.