Глава Пентагона: ВС США готовы выполнить любой приказ Трампа по Ирану

First News Media00:25 - Сегодня
Глава Пентагона: ВС США готовы выполнить любой приказ Трампа по Ирану

Руководство Ирана не должно стремиться к получению ядерного оружия, так как Вооруженные силы США будут готовы выполнить любой приказ американского лидера Дональда Трампа.

Об этом на заседании президентского кабинета в Белом доме заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Нам приходится заново формировать то, как нас воспринимают наши враги. И когда президент Трамп сказал, что мы не допустим появления ядерного оружия у Ирана, что у вас не будет ядерной бомбы, он говорил это серьезно", - сказал глава военного ведомства.

"То же самое сейчас с Ираном. Мы обеспечиваем им все варианты для заключения сделки. Они не должны стремиться к обладанию ядерным оружием. Мы будем готовы выполнить все, что этот президент ожидает от военного ведомства", - добавил Хегсет.

