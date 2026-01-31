 Тегеран заявляет о готовности к равноправным переговорам с Вашингтоном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Тегеран заявляет о готовности к равноправным переговорам с Вашингтоном

First News Media16:25 - Сегодня
Тегеран заявляет о готовности к равноправным переговорам с Вашингтоном

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова вести серьезные и равноправные переговоры с США по проблемным вопросам, но на данный момент базы для таких переговоров еще нет.

«Я считаю, что у нас сейчас нет общей основы для переговоров с США. Потому что если мы действительно хотим вести серьезные переговоры, не просто формальные, а настоящие переговоры, нам необходимо тщательно подготовить почву для этого. В частности, нам необходимо обсудить содержание, формат и правила этих переговоров, и до выработки всего этого необходимо избегать любых угроз и средств давления. Справедливые переговоры - это когда обе стороны готовы сесть за стол переговоров и с уважением обсудить вопросы, чтобы найти решение. Иран готов к этому», - сказал Арагчи в интервью телеканалу CNN Türk.

Он отметил, что для дипломатического процесса с США необходимо создать «благоприятную атмосферу, но в настоящее время серьезных переговоров не ведется». При этом Арагчи сообщил, что «почти каждый день с Ираном связываются различные посредники, третьи страны, через которые передаются сообщения от США».

«Наша позиция ясна - мы готовы к справедливой и сбалансированной дипломатии. Но обе стороны должны признать, что переговоры - это не диктат. Никто не может предсказать результат переговоров до их начала. И конечно, США должны прекратить угрожать нам и запугивать. Они должны быть готовы к переговорам на равных условиях, основанных на взаимном уважении и общей выгоде. Переговоры подразумевают компромисс, и никто не может никому диктовать свои условия», - указал министр.

Поделиться:
242

Актуально

Общество

Какая погода будет в первый день февраля?

Общество

В Бешбармаге обнаружен караван-сарай - ФОТО

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям из-за ситуации на дорогах в выходные

Общество

Еще на два столичных маршрута запустят современные автобусы

В мире

Иран готов к любым сценариям и даст решительный отпор в случае атаки - глава МИД

Министр обороны Германии не видит признаков того, что США хотят выйти из НАТО

Тегеран заявляет о готовности к равноправным переговорам с Вашингтоном

Арагчи назвал смену режима в Иране пустой иллюзией

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Смартфон Нетаньяху привлёк внимание журналистов из-за заклеенной камеры

СМИ: В Саудовской Аравии сокращают госрасходы на фоне сдержанных цен на нефть и подготовки к масштабным мероприятиям

Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе

Трамп: США направляют к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле

Последние новости

В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 120 разыскиваемых лиц

Сегодня, 17:50

Иран готов к любым сценариям и даст решительный отпор в случае атаки - глава МИД

Сегодня, 17:20

В Бешбармаге обнаружен караван-сарай - ФОТО

Сегодня, 16:50

Министр обороны Германии не видит признаков того, что США хотят выйти из НАТО

Сегодня, 16:40

Тегеран заявляет о готовности к равноправным переговорам с Вашингтоном

Сегодня, 16:25

Бакинка, актриса театра и кино Ольга Лерман получила премию «Золотой орёл» - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Военный атташе Азербайджана посетил семьи шехидов в двух провинциях Турции - ФОТО

Сегодня, 16:05

Арагчи назвал смену режима в Иране пустой иллюзией

Сегодня, 15:35

По делу о нападении на сына народного артиста в Баку задержан один человек - БНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 15:00

Дональд Трамп: Стадион для боев UFC построят прямо перед Белым домом

Сегодня, 14:50

Какая погода будет в первый день февраля?

Сегодня, 14:30

Экс-главу Минкульта Армении приговорили к 4,5 годам тюрьмы и тут же амнистировали

Сегодня, 14:05

Пеп Гвардиола вновь осудил разрушение Газы и безразличие к судьбе палестинских детей

Сегодня, 13:50

В ММ обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений - ФОТО

Сегодня, 13:30

Дорожная полиция обратилась к водителям из-за ситуации на дорогах в выходные

Сегодня, 13:20

Названо число желающих стать донорами органов в Азербайджане

Сегодня, 13:10

В Баку произошёл пожар в ресторане - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Еще на два столичных маршрута запустят современные автобусы

Сегодня, 12:45

21-летняя беременная погибла от угарного газа

Сегодня, 12:25
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48