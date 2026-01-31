Тегеран заявляет о готовности к равноправным переговорам с Вашингтоном

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова вести серьезные и равноправные переговоры с США по проблемным вопросам, но на данный момент базы для таких переговоров еще нет.

«Я считаю, что у нас сейчас нет общей основы для переговоров с США. Потому что если мы действительно хотим вести серьезные переговоры, не просто формальные, а настоящие переговоры, нам необходимо тщательно подготовить почву для этого. В частности, нам необходимо обсудить содержание, формат и правила этих переговоров, и до выработки всего этого необходимо избегать любых угроз и средств давления. Справедливые переговоры - это когда обе стороны готовы сесть за стол переговоров и с уважением обсудить вопросы, чтобы найти решение. Иран готов к этому», - сказал Арагчи в интервью телеканалу CNN Türk.

Он отметил, что для дипломатического процесса с США необходимо создать «благоприятную атмосферу, но в настоящее время серьезных переговоров не ведется». При этом Арагчи сообщил, что «почти каждый день с Ираном связываются различные посредники, третьи страны, через которые передаются сообщения от США».

«Наша позиция ясна - мы готовы к справедливой и сбалансированной дипломатии. Но обе стороны должны признать, что переговоры - это не диктат. Никто не может предсказать результат переговоров до их начала. И конечно, США должны прекратить угрожать нам и запугивать. Они должны быть готовы к переговорам на равных условиях, основанных на взаимном уважении и общей выгоде. Переговоры подразумевают компромисс, и никто не может никому диктовать свои условия», - указал министр.