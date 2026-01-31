Министр обороны Германии не видит признаков того, что США хотят выйти из НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа имеет большое геостратегическое значение для США, и нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты хотят выйти из НАТО.

«Американцам нужна Европа так же, как европейцам нужны американцы. Европа имеет геостратегическое и геоэкономическое значение для Вашингтона», - сказал Писториус в интервью редакционному объединению RND. «Я по-прежнему не сомневаюсь в наличии общей основы внутри НАТО. И нет никаких признаков того, что США намерены выйти из НАТО», - отметил Писториус.

Вместе с тем глава оборонного ведомства ФРГ призвал европейские государства проявлять больше уверенности в отношениях с нынешней администрацией США. «Было бы ошибкой, если бы мы завороженно смотрели на Белый дом, словно кролик на удава», - предупредил Писториус. Он утверждал, что президент США Дональд Трамп «полагается на неопределенность и страх для достижения своих целей».

«Но те, кто боятся, принимают неверные решения. Поэтому мы не собираемся поддаваться запугиванию. Мы, европейцы, постепенно берем в свои руки нашу оборону с помощью обычных вооружений. На протяжении десятилетий США в значительной степени брали на себя эту задачу. США не ставят под сомнение свой ядерный зонтик, даже в своей новой оборонной стратегии», - подчеркнул глава Минобороны Германии.

Отвечая на вопрос о значении американской авиабазы в Рамштайне, Писториус сказал, что это «самая важная база ВВС США за пределами страны, играющая центральную роль для американских вооруженных сил, особенно в отношении операций на Ближнем Востоке».

