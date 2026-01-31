Иран готов к любым сценариям и даст решительный отпор в случае атаки - глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна даст решительный отпор в случае новой атаки на республику.

«Атаки в июне прошлого года создали у Ирана сильное чувство незащищенности. США должны устранить это, если они действительно хотят дипломатии. На любую потенциальную атаку будет дан мощный и решительный ответ.

Если атака произойдет, мы дадим шокирующий, жесткий и очень мощный ответ», - сказал Арагчи в интервью телеканалу CNN Türk.

Министр указал при этом, что «несмотря на текущую обстановку, приоритетом Ирана остается дипломатия».

Говоря о ситуации с безопасностью в регионе, Арагчи подчеркнул, что Иран обладает всеми возможностями для защиты. «Мы способны защитить себя сами, нам никто для этого не нужен. Оборонительные системы будут усилены», - добавил он.

Арагчи сообщил, что власти его страны «подготовились ко всем возможным сценариям», комментируя присутствие ВМС США в регионе. Тегеран, по его словам, получает и тщательно анализирует разведывательные данные.