Иран готов к любым сценариям и даст решительный отпор в случае атаки - глава МИД
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна даст решительный отпор в случае новой атаки на республику.
«Атаки в июне прошлого года создали у Ирана сильное чувство незащищенности. США должны устранить это, если они действительно хотят дипломатии. На любую потенциальную атаку будет дан мощный и решительный ответ.
Если атака произойдет, мы дадим шокирующий, жесткий и очень мощный ответ», - сказал Арагчи в интервью телеканалу CNN Türk.
Министр указал при этом, что «несмотря на текущую обстановку, приоритетом Ирана остается дипломатия».
Говоря о ситуации с безопасностью в регионе, Арагчи подчеркнул, что Иран обладает всеми возможностями для защиты. «Мы способны защитить себя сами, нам никто для этого не нужен. Оборонительные системы будут усилены», - добавил он.
Арагчи сообщил, что власти его страны «подготовились ко всем возможным сценариям», комментируя присутствие ВМС США в регионе. Тегеран, по его словам, получает и тщательно анализирует разведывательные данные.