СМИ: Токийский университет в апреле испытает на людях вакцину от вируса Нипах

First News Media08:20 - Сегодня
Специалисты Исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета разработали вакцину, которая, как ожидается, будет эффективна в борьбе с вирусом Нипах.

Первая стадия испытаний на людях начнется в апреле, сообщила газета Nikkei.

Как отмечается, вакцина создана на базе вируса кори. При введении в организм человека она должна способствовать выработке белков, аналогичных белкам вируса Нипах, что укрепит иммунную систему и может защитить развитие инфекции в случае заражения.

Ученые Токийского университета уже подтвердили эффективность и безопасность вакцины в ходе испытаний на хомяках и других животных. Первая стадия испытаний на людях начнется в апреле в Бельгии. В случае успешного завершения последующие стадии испытаний безопасности и эффективности вакцины у взрослых и детей пройдут в Бангладеш во второй половине 2027 года.

Финансирование разработки вакцины и ее испытаний обеспечивает японский государственный центр передовых исследований и разработок SCARDA, который в Японии координирует разработку вакцин.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки заражения вирусом Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей. С момента выявления этой болезни в 1998 году ею заразились порядка тысячи человек. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Пока от него нет вакцины.

В индийском штате Западная Бенгалия в январе были выявлены два случая инфицирования вирусом Нипах. Оба заболевших живы и находятся в больнице. В ВОЗ подтвердили, что ни у одного из 190 человек, контактировавших с зараженными, не было симптомов и они получили отрицательные результаты тестов. Риск на национальном, региональном и глобальном уровнях расценивается как низкий, отметили в ВОЗ.

Источник: ТАСС

