 В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту сборной ЧМ-2026 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту сборной ЧМ-2026

First News Media21:15 - Сегодня
В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту сборной ЧМ-2026

Немецкий футбольный союз (DFB) заявил, что сборная Германии не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, передает сайт организации.

«Бойкот чемпионата мира в США, Мексике и Канаде в настоящее время не рассматривается. Подготовка к турниру продолжается, регулярно ведется диалог между DFB и представителями политики, сферы безопасности, бизнеса и спорта», — говорится в сообщении.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
175

Актуально

Общество

В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

Общество

В Азербайджане впервые прошел экзамен в порядке экстерната в электронной форме

Общество

В Бешбармаге обнаружен караван-сарай - ФОТО

Общество

Какая погода будет в первый день февраля?

В мире

В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту сборной ЧМ-2026

Зеленский: Без встречи лидеров территориальный вопрос решить невозможно

Маск призвал арестовать причастных к преступлениям Эпштейна

Филиппо считает необходимым срочно возобновить диалог Парижа и Москвы

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

«Пингвин-нигилист»: почему интернет увидел в нем себя - ВИДЕО

Смартфон Нетаньяху привлёк внимание журналистов из-за заклеенной камеры

Пезешкиан: Иран приветствует любой процесс, который будет способен предотвратить войну

Умерла актриса Кэтрин О’Хара - звезда фильма «Один дома»

Последние новости

В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту сборной ЧМ-2026

Сегодня, 21:15

Зеленский: Без встречи лидеров территориальный вопрос решить невозможно

Сегодня, 20:50

Маск призвал арестовать причастных к преступлениям Эпштейна

Сегодня, 20:25

Филиппо считает необходимым срочно возобновить диалог Парижа и Москвы

Сегодня, 20:00

В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

Сегодня, 19:50

Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди детей - ФОТО

Сегодня, 19:20

Первый на Кавказе пациент с пересаженным сердцем призвал людей становиться донорами

Сегодня, 19:05

В Азербайджане впервые прошел экзамен в порядке экстерната в электронной форме

Сегодня, 18:40

В иранских городах взрывы - СМИ Израиля

Сегодня, 18:15

В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 120 разыскиваемых лиц

Сегодня, 17:50

Иран готов к любым сценариям и даст решительный отпор в случае атаки - глава МИД

Сегодня, 17:20

В Бешбармаге обнаружен караван-сарай - ФОТО

Сегодня, 16:50

Министр обороны Германии не видит признаков того, что США хотят выйти из НАТО

Сегодня, 16:40

Тегеран заявляет о готовности к равноправным переговорам с Вашингтоном

Сегодня, 16:25

Бакинка, актриса театра и кино Ольга Лерман получила премию «Золотой орёл» - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Военный атташе Азербайджана посетил семьи шехидов в двух провинциях Турции - ФОТО

Сегодня, 16:05

Арагчи назвал смену режима в Иране пустой иллюзией

Сегодня, 15:35

По делу о нападении на сына народного артиста в Баку задержан один человек - БНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 15:00

Дональд Трамп: Стадион для боев UFC построят прямо перед Белым домом

Сегодня, 14:50
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48