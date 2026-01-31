В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту сборной ЧМ-2026

Немецкий футбольный союз (DFB) заявил, что сборная Германии не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, передает сайт организации.

«Бойкот чемпионата мира в США, Мексике и Канаде в настоящее время не рассматривается. Подготовка к турниру продолжается, регулярно ведется диалог между DFB и представителями политики, сферы безопасности, бизнеса и спорта», — говорится в сообщении.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Источник: Gazeta.ru