Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink

По словам американского предпринимателя, шаги SpaceX по предотвращению использования Starlink в России «принесли свои плоды».

Ограничить использование спутниковой связи Россией ранее Маска попросил глава Минобороны Украины

SpaceX предотвращает несанкционированное использование спутниковой связи Starlink российской стороной, написал американский предприниматель Илон Маск в Х.

«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется предпринять дополнительные меры», — написал он в ответ на пост министра обороны Украины Михаила Федорова.

В конце января Федоров рассказал о совместной работе Киева и SpaceX над предотвращением использования спутниковой связи Starlink российской стороной. Тогда украинский министр поблагодарил миллиардера за оперативную реакцию, тот ответил: «Всегда рад».

К 1 февраля были введены временные ограничения в работе Starlink, сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. «Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано», — подчеркнул он. По словам советника, компания SpaceX «вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны».

В феврале 2024 года УНИАН, Newsweek и Defense One сообщали об использовании российскими военными терминалов Starlink. Компания SpaceX, владеющая сервисом, в ответ заявила, что не сотрудничает с российскими властями или вооруженными силами.

Источник: РБК